Женева, Швейцария, 24 января, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Рано иди поздно вернуться к обсуждению вопроса о стратегической стабильности всё-таки придётся. Об этом 24 января в рамках начала сессии конференции по разоружению 2023 года в Женеве заявил постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Евгений Биятов/РИА Новости Геннадий Гатилов

При этом он подчеркнул, что Москва готова «рассмотреть новые здравые идеи американских коллег на этот счёт».

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«Несмотря на то, что российско-американские консультации пока заморожены по вине США, рано или поздно нам всё-таки придётся заняться выработкой нового глобального «уравнения безопасности», ― указал дипломат.

Он также указал на необходимость учитывать все значимые факторы стратегической стабильности, которые включают весь комплекс наступательных и оборонительных, развёрнутых и неразвёрнутых, ядерных и неядерных вооружений. Гатилов отметил важность действующего на сегодня Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), который, по его словам, «сохраняет открытым окно возможностей для продолжения диалога по стратегической стабильности с акцентом на выработку возможного соглашения на его замену».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев настроен нанести поражение России, а это противоречит цели обсуждать в настоящее время вопрос стратегической стабильности с США. Без учёта ситуации на Украине смысла в обсуждении нет, уверен российский министр.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков отметил, что реальный диалог между Россией и США по стратегической стабильности возможен в случае наличия в Вашингтоне адекватного партнёра и готовности американской стороны не пересекать «красные линии» Москвы.