Москва, 24 января, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Основатель и руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объяснил штурм Артемовска, заявив, что задачи штурма заключались в уничтожении самых боеспособных частей Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает 24 января телеграм-канал «Пресс-служба Пригожина».

РИА Новости Бойцы группы «Вагнер» в Артёмовске

В сообщении говорится, что задача заключается в уничтожении боевиков ВСУ в окрестностях Артемовска, а также препятствии любым наступлениям на любом направлении фронта. Отмечается, что все боеспособные части Киев отправляет именно в этот район.

Как передавало ИА REGNUM, в отчёте разведки Киева о боях в районе Артёмовска говорится, что группа «Вагнер» представляет собой уникальную угрозу.

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