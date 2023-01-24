Лондон, 24 января, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Армия киевского режима зачастую не может «поражать цели» из-за отсутствия необходимых вооружений. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей статье, опубликованной 23 января газетой Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

Он призвал страны Запада поставлять Киеву более дальнобойное и эффективное оружие. Политик заявил, что в ВСУ имеются данные о российских командных центрах и складах, но не могут достать до них имеющимся оружием.

«Им нужны самолёты, чтобы наносить удары по этим позициям с воздуха, и им нужны бронемашины и танки, чтобы отбить и удержать территорию», — говорится в статье.

Джонсон призвал США, Германию, Польшу и другие страны направить на Украину сотни танков, а также «удвоить и утроить» помощь киевскому режиму.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в случае поставок Германией танков на Украину это повлияет на отношения Москвы с Берлином.