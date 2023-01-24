Киев, 24 января, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Почётное звание «город-спаситель» присвоил своим указом Вильнюсу глава киевского режима Владимир Зеленский. Документ 24 января обнародован на сайте его офиса.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Отмечается, что глава режима Киева принял решение о присвоении столице Литвы за «проявленный гуманизм, милосердие и солидарность», а также «всестороннюю помощь» жителям Украины и за «существенную поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета».

При этом ранее Зеленским звания город-спасителей были присвоены городам Жешув (Польша) и Прага.

Как передавало ИА REGNUM, ранее о своей отставке сообщил заместитель украинского министра развития общин, территорий и инфраструктуры Иван Лукеря.