Ново-Огарево, Московская область, 24 января, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Нужно поторопиться с реализацией решений по повышению уровня жизни в новых российских регионах — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, заявил 24 января президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Kremlin.ru Владимир Путин

Обращаясь к премьер-министру страны Михаилу Мишустину, глава государства напомнил, что на новых территориях предусмотрен «целый набор мероприятий», «в том числе и в социальной сфере, в сфере повышения уровня жизни людей, уровня доходов и так далее».

Президент напомнил, что все средства для реализации этих мер предусмотрены. «Я бы попросил ускорить принятие соответствующих технических решений для того, чтобы эта работа началась как можно быстрее», — заявил Путин.

Напомним, республики Донбасса, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России в конце сентября по итогам проведённых в четырех этих регионах референдумов.