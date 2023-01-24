Посёлок городского типа Александровка, ДНР, 24 января, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины совершили артиллерийский обстрел села Александровка в Донецкой Народной Республике. Об этом 24 января сообщается в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

Отмечается, что в 15:00 по местному времени по направлению н. п. Дальнее — н. п. Александровка со стороны киевских боевиков было выпущено суммарно пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что ВСУ в 13:00 и 14:15 соответственно обстреляли Куйбышевский район города Донецка (5 снарядов) и Никитовский район города Горловки (6 снарядов).

Ранее сообщалось, что при обстреле Владимировки в ДНР три мирных жителя получили ранения.