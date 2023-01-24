Лондон, 24 января, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Украине нужно разрешить войти в состав НАТО. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей статье, опубликованной 23 января газетой Mail.

Джастин Гриффитс-Уилльямс/РИА Новости Борис Джонсон

«Каков результат нашей многолетней неспособности выполнить своё обещание и допустить украинцев под защиту оборонительного зонтика НАТО?» — написал Джонсон.

По его мнению, Запад должен нарастить помощь киевскому режиму и это якобы не повлечёт эскалации ситуации.

Напомним, Джонсон, будучи премьер-министром, отмечал, что вступление Украины в НАТО невозможно в обозримом будущем.