Киев, 24 января, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Заместитель главы МИД киевского режима Андрей Мельник написал 24 января на своей странице в одной из соцсетей оскорбление в адрес депутата бундестага от Левой партии Сары Вагенкнехт, высказавшейся против поставок боевикам ВСУ немецких танков.

Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС Андрей Мельник

«Отвратительная ведьма», — прокомментировал заявления немецкого политика Мельник.

В свою очередь, другие пользователи раскритиковали замглавы украинского МИД за его оскорбительные высказывания.

«Вы так ведете себя каждый раз, когда что-то просите? И после этого вас удивляет наша позиция?» — спросила его пользователь под ником Карин Вирнсбергер.

«Если здесь кто-то и ведет себя отвратительно, так это вы», — ответил Мельнику пользователь Ивел Книвел.

«После такого мы обязаны перестать потакать украинскому правительству, игра окончена», — подчеркнул ещё один читатель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столенберг заявил, что в течение скорого времени Германией будет принято решение по поставкам Киеву немецких танков Leopard.