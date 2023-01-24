Москва, 24 января, 2023, 16:15 — ИА Регнум. В России необходимо продвигать отечественные лекарственные препараты. Об этом 24 января в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства РФ заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Александр Гальперин/РИА Новости Производство лекарствнных препаратов

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«Нам нужно поддерживать продвижение лекарственных препаратов, чтобы формировалось импортозамещение», ― пояснил глава федерального ведомства.

Мурашко также указал на необходимость разъяснять населению, что отечественные медикаменты не уступают по качеству зарубежным.

Министр добавил, что отечественная промышленность сформировала перечень приоритетных лекарственных препаратов, над которыми нужно работать.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что лекарственные препараты, которые производит фармацевтическая промышленность России, соответствуют самым высоким стандартам качества.

В ноябре 2022 года глава Минздрава сообщал, что в регионах России созданы достаточные запасы лекарственных препаратов не менее чем на четыре месяца.