Медведев обсудил производство особо востребованных видов вооружений
Ижевск, 24 января, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Дмитрий Медведев посетил концерн «Калашников» в Ижевске, столице Удмуртской Республики, где ознакомился с образцами вооружений, а также провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии. Об этом 24 января говорится в видеоматериале, опубликованном в Telegram-канале государственного деятеля.
Екатерина Штукина/РИА Новости
Дмитрий Медведев
«<…> Поговорим сегодня именно по производству востребованных образцов вооружений, с упором на беспилотные летательные аппараты, особо востребованных в ходе СВО…», — сказал заместитель представителя Совбеза РФ.
Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что российские вооруженные силы не испытывают проблем с нехваткой какого-либо из типов вооружения.