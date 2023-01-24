Ижевск, 24 января, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Дмитрий Медведев посетил концерн «Калашников» в Ижевске, столице Удмуртской Республики, где ознакомился с образцами вооружений, а также провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии. Об этом 24 января говорится в видеоматериале, опубликованном в Telegram-канале государственного деятеля.

Екатерина Штукина/РИА Новости Дмитрий Медведев

«<…> Поговорим сегодня именно по производству востребованных образцов вооружений, с упором на беспилотные летательные аппараты, особо востребованных в ходе СВО…», — сказал заместитель представителя Совбеза РФ.

Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что российские вооруженные силы не испытывают проблем с нехваткой какого-либо из типов вооружения.