Москва, 24 января, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Госдума на пленарном заседании приняла поправки в регламент своей работы об обязанности депутатов уведомлять о поездках за границу, передает корреспондент ИА REGNUM 24 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Главы комитетов и члены Совета Думы будут уведомлять о поездках за рубеж председателя палаты парламента, а остальные депутаты — соответствующую мандатную комиссию.

Исключение сделано для командировок, отметил депутат Госдумы Виктор Пинский («Единая Россия»).

При этом вопросы вызвало «неравноправие» парламентариев.

«Зачем разделили? Данный механизм разделяет депутатов на разные сорта», — возмущен депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).

Решение принято на фоне специальной военной операции и антироссийских санкций.

Совфед такую практику внедрять не планирует, отметили в верхней палате парламента.