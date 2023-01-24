Ижевск, 24 января, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Россия обладает достаточным количеством вооружения для продолжения успешного проведения специальной военной операции. Об этом политик сообщил в ходе заседания при посещении концерна «Калашников» в Ижевске 24 января.

Екатерина Штукина/Источник: РИА Новости Дмитрий Медведев

«У нас вполне достаточно всего. И в этом году с начала года происходит поставка наиболее востребованных видов вооружений, военной техники и средств поражения», — говорится в видеоматериале, опубликованном в Telegram-канале Медведева.

Также зампред Совбеза РФ отметил, что речь идет о тысячах единиц военной техники.

В декабре 2022 года Дмитрий Медведев заявлял о наращивании производства наиболее мощных средств поражения.

Ранее американский телеканал ABC сообщал, что двенадцать стран, среди которых Польша и Германия, готовы передать Украине около сотни основных боевых танков Leopard.