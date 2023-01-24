Москва, 24 января, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Российская телеведущая Ксения Собчак возмутилась появившимся сообщениям о продаже её частного дома и его стоимости. Об этом она написала в своём телеграм-канале.

Алексей Майшев/РИА Новости Ксения Собчак

В своем сообщении телеведущая написала, что больше многих других удовольствий ей нравится, когда со «знающим» видом люди говорят чепуху.

«Дом я не продаю, ни сама, ни через риэлторов, стоит он значительно дороже», — уточнила Собчак информацию о продаже её дома за $6 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года Ксения Собчак стала участницей ДТП рядом с городом Сочи. Недавно суд взыскал с виновника смертельного ДТП 500 тысяч рублей.

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