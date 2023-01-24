Геническ, Херсонская область, 24 января, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Вооружённые формирования нацистского режима Киева регулярно подвергают обстрелам левобережье Днепра в Херсонской области. Об этом 24 января рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

Евгений Биятов/ РИА Новости Владимир Сальдо

«К сожалению, это неприцельное обстреливание левобережья с правого берега блуждающими миномётными группами [ВСУ] осуществляется буквально регулярно», — сказал он.

Также Сальдо уточнил, что в ходе этих обстрелов боевики ВСУ практически не попадают по позициям российских войск, а чаще всего по гражданским объектам, в результате чего имеются жертвы среди мирного населения Херсонской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим причастен ко многим покушениям и преступлениям, в том числе к убийству Дарьи Дугиной.