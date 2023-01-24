Симферополь, 24 января, 2023, 15:59 — ИА Регнум. В Крыму разоблачили ячейку международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Задержаны шестеро её участников. Установлено, что их деятельностью руководили эмиссары с Украины. Об этом 24 января сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«ФСБ РФ во взаимодействии с Росгвардией в Республике Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), задержаны шесть участников террористической структуры», — говорится в сообщении ведомства.

Как установлено, задачей преступной ячейки являлось распространение на территории России террористической идеологии. Задержанные проводили свои конспиративные сборища, а также вербовали в свои ряды единомышленников из числа верующих.

В ходе оперативных мероприятий по местам проживания задержанных членов ячейки были изъяты литература экстремистского толка, средства связи и электронные носители информации.

В настоящее время устанавливаются связи задержанных, расследуется уголовное дело.