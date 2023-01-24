Брюссель, 24 января, 2023, 15:55 — ИА Регнум. У России имеются возможности для уничтожения любого спутника, находящегося в космосе. Это доказали проведенные в 2021 году испытания противоспутникового оружия. Таким образом, под угрозу поставлен любой космический спутник. Об этом 24 января заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, выступая на 15-й Европейской конференции по космосу.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Жозеп Боррель

Он назвал безответственными проведенные Россией в ноябре 2021 года испытания и отметил, что их результатами стали появление в космосе «опасного мусора», а также сигнал, полученный всем миром, что «Россия готова поставить любой спутник под угрозу уничтожения».

«Если они смогли это сделать со своим спутником, смогут сделать и с нашими спутниками», — заявил Боррель.

Как отметил верховный представитель ЕС по внешней политике, в настоящее время в космосе находятся около 5500 спутников, из которых десятая часть имеет военное назначение. Данные со спутников очень важны для безопасности и обороны, подчеркнул Боррель, приведя в пример, в частности, то, что спутники помогли киевском режиму в ходе конфликта на Украине поддерживать связь внутри страны и с партнерами за границей. Также Боррель пообещал уже в марте 2023 года представить проект стратегии по укреплению безопасности и обороны ЕС в космосе.

Напомним, в ноябре 2021 года представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщая об испытаниях, которые провела Россия для уничтожения космических спутников, заявил, что США теперь начнут работать вместе со своими союзниками над ответом на «эти безответственные действия России».