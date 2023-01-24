Москва, 24 января, 2023, 15:52 — ИА Регнум. В ходе совещания с правительством РФ президент России Владимир Путин вспомнил свою первую школьную учительницу, высоко отметив её личностные и профессиональные качества.

Михаил Климентьев/РИА Новости Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции очередное совещание с членами правительства РФ

На совещании велось обсуждение вопросов образования и поддержки учителей, и российский лидер, в начале заседания указавший, что в современных условиях профессия учителя является очень важной, поинтересовался, помнит ли министр просвещения Сергей Кравцов своего первого школьного учителя.

В ответ глава Минпросвящения отметил, что он, как и многие люди, помнит замечательный период становления своей жизни, каким была начальная школа.

«Точно. Я тоже помню. Чижова Тамара Павловна была у нас — профессиональный педагог и очень добрая женщина. С первого класса занималась нами», — рассказал о своём первом педагоге Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин рассказал, что провёл встречи с министром образования и министром просвещения РФ.