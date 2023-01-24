Берлин, 24 января, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Если канцлер Германии Олаф Шольц хочет показать себя приверженцем мира, как он утверждает, то должен запретить Польше передавать киевскому режиму немецкие танки Leopard 2. Об этом говорится в обнародованном 24 января заявлении сопредседателя правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупаллы.

Стрингер/РИА Новости Олаф Шольц

Он отреагировал на заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака, что Варшава направила в Берлин заявку на разрешение экспортировать танки на Украину.

«Нельзя допустить, чтобы немецкие танки проходили через Украину», — заявил Крупалла.

Представитель АДГ добавил, что недопустимо втягивать Германию в конфликт ещё больше.

Напомним, ранее депутат бундестага ФРГ от АДГ Петер Бистрон, выступая в парламенте, напомнил, что Германия уже отправляла танки на Украину, после этого до сих пор два советских танка Т-34 находятся в Берлине.