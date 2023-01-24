Москва, 24 января, 2023, 16:00 — ИА Регнум. В Сети опубликовали видеокадры, на которых виден ближний бой между российскими военнослужащими и украинскими боевиками в Луганской Народной Республике (ЛНР). Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале военкора RT Мурада Газдиева.

Иван Шилов ИА REGNUM Военные

На кадрах видно, как военные штурмовой группы ВС РФ подобрались к укреплениям боевиков ВСУ и заблокировали противника. Двое боевиков ВСУ решили сдаться в плен, еще двоих ликвидировали. Один из боевиков киевского режима, который буквально пошёл на российского военного, был расстрелян практически в упор.

Уточняется, что на месте действовали штурмовики второго армейского корпуса Луганска.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга 24 января заявил, что удары по дислокациям ВСУ нанесены в 102 районах зоны проведения спецоперации.

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