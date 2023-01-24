В Киеве и во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога
Киев, 24 января, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена во второй половине дня 24 января во всех украинских регионах, включая Киев.
Mykola Miakshykov/globallookpress.com
Урытия
В 15:36 мск воздушную тревогу объявили в Киеве и в Днепропетровской области, в 15:37 мск — в Киевской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской, Черниговской, Черкасской областях, а также в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Волынской.
В 15:38 мск воздушную тревогу объявили в Черновицкой, Львовской, Тернопольской и Ровненской областях. В 15:39 мск — в Одесской и Сумской областях.
Напомним, в ряде регионов Украины это уже третья за день воздушная тревога, например в Харьковской области.