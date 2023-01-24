Москва, 24 января, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу стоило бы знать, что «уважение религиозных взглядов ― это обязательство, а не факультатив». Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ответ на критику со стороны генсека НАТО в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который отказался поддержать заявку Швеции на вступление в альянс после провокации возле посольства Турции в Стокгольме ― сожжения Корана.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Мария Захарова

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По словам Столтенберга, «неподобающие действия не являются автоматически незаконными».

«Это он о сожжении Корана. Смелое заявление. Запомним», ― подчеркнула дипломат в телеграм-канале.

Она также напомнила, что международное сообщество неоднократно принимало на себя обязательства противодействовать нетерпимости и дискриминации. С этой целью был принят ряд документов, включая Конвенцию ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 1965 года, Декларацию ООН о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений от 1981 года, опубликованные в 2012 году БДИПЧ ОБСЕ, Советом Европы и ЮНЕСКО руководящие принципы для преподавателей под названием «Противодействие нетерпимости и дискриминации в отношении мусульман».

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«В этих документах прямо указано, что право на свободу выражения мнения не подразумевает права допускать критические или даже пренебрежительные высказывания в адрес какой-либо религии или религиозной практики. Не то что священную для мусульман книгу подвергать сожжению», ― указала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

По мнению Захаровой, Столтенберг этого не знает, «потому что на ключевые должности на европейском направлении Запад назначает безграмотных людей». Дипломат пояснила, что ими «легче управлять, манипулируя таким образом большинством европейцев».

«Если страны, подконтрольные англосаксонскому миру, заставляют всех остальных признавать несуществующие «гендеры», то они просто обязаны уважать право сотен миллионов людей на свои святыни, проверенные временем», ― констатировала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января лидер датской ультраправой партии «Жёсткий курс» Расмус Палудан сжёг Коран у посольства Турции в Стокгольме. Акция была согласована с властями Швеции. После этого инцидента президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что шведское правительство не должно рассчитывать на то, что Анкара поддержит заявку Стокгольма по НАТО, поскольку Швеция согласовала сожжение священной книги мусульман.