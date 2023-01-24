Москва, 24 января, 2023, 15:30 — ИА Регнум. В Татьянин день, 25 января, президент России Владимир Путин будет осматривать новый корпус МГУ, пообщается с учащимися вузов, а также ознакомится с планами развития кластера «Ломоносов». Об этом 24 января сообщает пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«В День российского студенчества 25 января президент России посетит ведущий вуз страны — МГУ имени Ломоносова. По традиции в Татьянин день Путин пообщается со студентами и осмотрит новый учебно-практический корпус Университета», — говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо того, добавляется, что также в этот день глава российского государства намерен ознакомиться с планами развития научного кластера «Ломоносов» на Воробьевых горах.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что президиум президентского Совета по науке и образованию намерен проанализировать почти сто научных работ для выдвижения на премию президента в области инноваций и науки для молодых ученых за 2022 год, чтобы представить их на заседании совета.