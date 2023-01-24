Ново-Огарево, Московская область, 24 января, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Встречи с министром образования и министром просвещения России провёл президент страны Владимир Путин, сообщил он 24 января на совещании с членами правительства.

Илья Питалев/ РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

В ходе совещания, посвящённого развитию в новом году внутреннего туризма, президент предложил начать видеоконференцию с другой темы.

Владимир Путин «Вчера [23 января] здесь, в Огарёво, прошло несколько встреч с коллегами, в том числе с министром образования и науки, с министром просвещения».

Президент пояснил, что эти встречи были посвящены развитию отраслей «в целом, в широком смысле этого слова — на сегодняшний день и на среднесрочную перспективу». Он выразил мнение, что во все времена роль и значение учительского труда были очень значимыми, тем более в настоящее время.

Глава государства подчеркнул, что «именно педагог, учитель формирует в каждом из нас основы нашего мировоззрения». «И от этого в значительной степени зависит устойчивость, стабильность и будущее нашего государства», — сказал Путин, напомнив, что 2023 год объявлен в РФ Годом педагога и наставника.