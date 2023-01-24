Ужгород, Украина, 24 января, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Власти киевского режима скрывают тела сотен погибших военнослужащих в рефрижераторных вагонах на границе с Венгрией. Об этом 24 января сообщает венгерское издание Metropol.

Александр Река/ТАСС Тела военнослужащих ВСУ в ЛНР

«Всего в нескольких сотнях метров от венгерско-украинской границы, в тщательно охраняемой и изолированной части железнодорожного узла, тела сотен павших военных хранятся властями киевского режима в специально предназначенных для этого рефрижераторных вагонах», — сообщает источник.

Отмечается, что каждый из этих вагонов обладает грузоподъемностью примерно в 50 тонн, то есть способен перевозить около 500 трупов.

Ранее венгерское интернет-издание PestiSracok сообщало, что в настоящее время украинские власти проводят в Закарпатье массовую мобилизацию этнических венгров для восполнения больших потерь Вооруженных сил Украины.