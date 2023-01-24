Курск, 24 января, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Боевики ВСУ 24 января с помощью дрона сбросили взрывное устройство в селе Горналь Суджанского района Курской области. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Григорий Сысоев/ РИА Новости Роман Старовойт

«К сожалению, пострадали два человека», — написал глава области.

Он сообщил, что пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Напомним, накануне из-за обстрелов ВСУ в Курской области без света временно остались сёла Волфино и Попово-Лежачи, посёлки Тёткино и Краснооктябрьский.