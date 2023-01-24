Минск, 24 января, 2023, 15:22 — ИА Регнум. В Белоруссии в рамках проведения мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск (РГВ) Союзного государства начался процесс снятия с длительного хранения военной техники. Об этом сообщили 24 января в министерстве обороны Белоруссии.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Военнослужащие в ходе совместных занятий по боевой подготовке

«Подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приступили к снятию техники с длительного хранения», — говорится в сообщении.

Напомним, боевое слаживание соединений и частей группировки войск Союзного государства проходит на территории Белоруссии с 22 октября 2022 года по решению президентов обеих стран. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, Союзное государство продолжает формировать единое оборонное пространство, в рамках которого, в частности, принята общая военная доктрина, ведётся совместное военное планирование, действуют региональные группировки войск и единая система противовоздушной обороны.