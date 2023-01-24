Харьков, Украина, 24 января, 2023, 15:18 — ИА Регнум. В пяти областях Украины — в Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Сумской — объявлена воздушная тревога 24 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

В Харьковской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях воздушную тревогу объявили в 14:56 мск, в Сумской области — в 14:58 мск.

Кроме того, украинские власти объявили воздушную тревогу в подконтрольных им частях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о воздушной тревоге в Харьковской области. Её объявили утром 24 января и вскоре отменили.