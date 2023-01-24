Москва, 24 января, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект об административной ответственности за распространение в средствах массовой информации сведений (СМИ), содержащих инструкции по незаконному изготовлению боеприпасов к огнестрельному оружию, передает корреспондент ИА REGNUM 24 января. Штраф составит до 1 млн рублей.

РИА Новости Боеприпасы

Устанавливаются штрафы за распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений, содержащих инструкции по незаконному изготовлению боеприпасов к огнестрельному оружию.

В действующем законодательстве уже предусмотрена административная ответственность за распространение в средствах массовой информации (СМИ), а также в интернете сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконному изготовлению или переделке оружия, основных частей огнестрельного оружия, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

«Закон не касается охотничьего оружия и не касается спортивных федераций», — заверила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).