Москва, 24 января, 2023, 14:55 — ИА Регнум. МИД России отреагировал на решение властей Латвии понизить уровень дипотношений с Российской Федерацией. Соответствующее заявлении российского внешнеполитического ведомства опубликовано на официальном сайте МИД РФ 24 января.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«Такое проявление очередных недружественных шагов Риги никого не удивляет… Будем, разумеется, жестко реагировать на любые такие враждебные действия», — говорится в заявлении российского ведомства.

По сообщению МИД РФ власти Латвии, следуя русофобии, заявили, что понижают уровень дипотношений с Россией и потребовали отъезда российского посла из Риги до 24 февраля 2023 года. Латвия также отзовет своего посла из Москвы к этому сроку.

МИД России указали, что приведенные латвийской стороной аргументы являются «несостоятельными и надуманными». «Солидарность» Риги со странами Балтии прослеживается в пещерной русофобии латвийского руководства и враждебном отношении ко всему, что связано с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, российский посол в Риге Михаил Ванин был проинформирован о решении Латвии понизить уровень дипотношений с Россией до уровня поверенного в делах.