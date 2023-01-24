Москва, 24 января, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Законопроект, разрешающий продажу пива на спортивных стадионах, не планируется рассматривать в весеннюю сессию Госдумы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 января заявил глава думского комитета по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия»).

Владимир Астапкович/РИА Новости Болельщики

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует в России с 2005 года. Во вторник, 24 января, на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту советник главы этого комитета Александр Котов напомнил о принятом в 2019 году в первом чтении законопроекте и заявил, что продажа и реклама пива важна и для собственников спортивных сооружений, «потому что они тоже получают определенные доходы с продажи пива». В настоящее время профильным комитетом по этому законопроекту является комитет Госдумы по экономической политике.

«Мы его в план принятия законов на весеннюю сессию не включали», — сказал Топилин, напомнив, что к законопроекту было много замечаний.

«Когда происходят международные матчи, мы принимаем иные решения. Когда был чемпионат мира по футболу, ну, допустим, международные соревнования, там в связи с международными правилами эти разрешения существуют и пиво продается. Мне кажется, не самое важное… Куда мы идем? Что мы идем смотреть — футбол, хоккей или пить пиво?» — добавил он.

Топилин считает, что производителей стоит поддерживать другими способами, а не отменять ранее принятые ограничения.

Напомним, законопроектом, который разработали депутаты от ЛДПР, предполагалось, что полученные средства будут направлены на финансирование мероприятий по развитию профессионального и детско-юношеского спорта в соответствии с правилами, утвержденными Минспорта.