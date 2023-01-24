Москва, 24 января, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Законопроект о штрафах для работодателей за трудовые договоры без документов воинского учета внесло в Госдуму Заксобрание Калужской области, передает корреспондент ИА REGNUM 24 января.

Алексей Куденко/РИА Новости Военные билеты

Предлагается ввести штрафы за заключение трудового договора с военнообязанным или лицом, подлежащим призыву на военную службу, не представившими документы воинского учета в размере до 20 тыс. рублей для должностных лиц, а на юрлиц — до 100 тыс. рублей.

Наказывать предлагается и за несообщение руководителем или другим ответственным за военно-учетную работу должностным лицом организации в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, сведений о принятых на работу либо об уволенных с работы гражданах, состоящих на воинском учете. Штраф предлагается установить на уровне от 5 тыс. до 25 тыс. рублей.

Изменения позволят повысить эффективность мероприятий по воинскому учету, так как будут способствовать более ответственному отношению трудоустраивающихся граждан и потенциальных работодателей к своим обязанностям по воинскому учету, отметили парламентарии.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект о регистрации военнослужащих по месту жительства и месту пребывания по адресам воинских частей.

На рассмотрении палаты парламента находится законопроект об учете срочной службы в армии в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы и колледжи.