Угледар, ДНР, 25 января, 2023, 08:58 — ИА Регнум. Российская военная спецоперация получила наступательный характер почти по всем направлениям. Только за последние сутки, 23 января, общие потери противника на донецком направлении составили до 50 украинских военнослужащих. Продолжается успешное продвижение наших войск к Угледару. По словам командира батальона «Восток» Александра Ходаковского, дан жёсткий приказ: «На Запад». Приказ исполняется.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

Наступление российских подразделений вызвало дезорганизацию в войсках киевского режима, однако после некоторого замешательства противник при активной поддержке сил НАТО стал сопротивляться более организованно. Причина 90% потерь ВС России на Украине — это артиллерия ВСУ.

Подробности о ходе специальной военной операции РФ на Украине — в трансляции ИА REGNUM.

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