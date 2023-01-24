Калининград, 24 января, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Вопрос о передаче в своё производство уголовных дел о жестоком обращении отца с подростком, в результате чего школьник выпрыгнул из окна второго этажа и попал в больницу, намерены инициировать перед надзирающим прокурором следователи СК РФ по Калининградской области. Об этом 24 января сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Павел Лисицын/РИА Новости СК РФ

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области инициирован вопрос перед надзирающим прокурором о передаче в свое производство материалов уголовного дела, возбужденного органами внутренних дел по признакам преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), в отношении 33-летнего отца 12-летнего мальчика, которого последний избил», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, как следует из сообщений СМИ, 22 января прохожие заметили в Московском районе Калининграда бегущего по улице полураздетого подростка. При этом уточняется, что очевидцы рассказали, что школьник выпрыгнул из окна второго этажа, убегая от избивавшего его отца.

Кроме того, отмечается, что СК по Калининградской области принял решение о подаче ходатайства перед прокуратурой о передаче в своё производство этого уголовного дела из-за широкого общественного резонанса и из-за того, что в этом случае затронуты интересы несовершеннолетнего.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января стало известно, что супружескую пару из Уэльса обвиняют в убийстве их 16-летней дочери, погибшей от «патологического ожирения» и отсутствия ухода.