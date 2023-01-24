Телеканал ABC: 12 стран готовы передать Киеву около ста танков Leopard
Вашингтон, 24 января, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Около 100 немецких танков Leopard согласились передать Украине двенадцать стран, сообщил американский телеканал ABC, уточнив, что правительство Германии ещё должно дать на это свое разрешение.
Телеканал передает, что соответствующие соглашения были достигнуты на прошлой неделе на авиабазе Рамштайн в Германии, где прошла встреча контактной группы по поддержке Киева. Готовность отправить киевскому режиму танки Leopard уже выразили Польша и Финляндия. Кроме того, ещё Испания, Нидерланды и Дания хотят передать киевскому режиму некоторое количество танков.
Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столенберг в ходе пресс-конференции с главой минобороны Германии Борисом Писториусом в Берлине сообщил, что скоро Берлин примет решение по поставкам Киеву немецких танков Leopard.
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил 24 января, что страна запросила у Германии согласие на передачу Украине танков Leopard 2.
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