Вашингтон, 24 января, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Около 100 немецких танков Leopard согласились передать Украине двенадцать стран, сообщил американский телеканал ABC, уточнив, что правительство Германии ещё должно дать на это свое разрешение.

IMAGO/Madis Veltman/globallookpress.com Танк Leopard

Телеканал передает, что соответствующие соглашения были достигнуты на прошлой неделе на авиабазе Рамштайн в Германии, где прошла встреча контактной группы по поддержке Киева. Готовность отправить киевскому режиму танки Leopard уже выразили Польша и Финляндия. Кроме того, ещё Испания, Нидерланды и Дания хотят передать киевскому режиму некоторое количество танков.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столенберг в ходе пресс-конференции с главой минобороны Германии Борисом Писториусом в Берлине сообщил, что скоро Берлин примет решение по поставкам Киеву немецких танков Leopard.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил 24 января, что страна запросила у Германии согласие на передачу Украине танков Leopard 2.

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