Москва, 24 января, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Инцидент произошел на борту самолёта казахстанской авиакомпании SKAT, выполнявшего рейс Алма-Ата — Москва. По словам 59-летней пострадавшей, во время полёта бортпроводник опрокинул на неё чайник с кипятком, в результате чего женщина получила ожог 2-й степени. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в полиции.

Павел Бедняков/РИА Новости Самолет

18 января 59-летняя Татьяна (имя изменено) со своим супругом возвращались из отпуска во Вьетнаме. У пары был стыковочный рейс, в Алма-Ате они сделали пересадку и уже через несколько часов приземлились в Москве. Но сразу отправиться домой после долгой дороги супруги не смогли, так как во время полёта Татьяна получила травму.

«В середине полёта, когда бортпроводники стали разносить напитки. Стюарт, обслуживающий нас, уронил чайник с кипятком, часть содержимого выплеснулась мне на ногу. В результате я получила ожог 2-й степени, площадью примерно 10 на 15 сантиметров. Оставшуюся половину полёта я испытывала очень сильную боль. Так как я врач, мне дали аптечку, и я сама оказала себе первую помощь», — рассказала женщина полиции.

После приземления пострадавшая потребовала у сотрудников авиакомпании пригласить своего представителя. Но встретиться с ним так и не удалось.

«Мы связались по телефону с представителем Авиакомпании SKAT, но она была слишком занята и сказала, что готова с нами встретиться, только если мы согласимся ждать 2 часа. Около 40 минут мы оставались в самолёте в надежде, что она появится. Мало того что никто не пришёл и мне не принесли извинения, пилот самолёта ещё и выгонял нас из салона и ругался с моим мужем», — возмущается пострадавшая.

Женщина получила помощь медиков в аэропорту и написала заявление о случившемся. По её словам, она не держит зла на стюарта, но очень возмущена отношением представителей авиакомпании к пассажирам.