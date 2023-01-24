Москва, 24 января, 2023, 15:01 — ИА Регнум. К 24 января специальная военная операция (СВО) России на Украине достигла новых результатов по всем направлениям, передает корреспондент ИА REGNUM. Судя по сводке Минобороны РФ, речь идет о десятках уничтоженных боевиков и военной техники в 102 районах.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

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В частности, до 50 украинских военнослужащих полегли на донецком направлении, где не прекращаются наступательные действия подразделений Южного военного округа. Благодаря российским авиации и ракетным войскам, в районе населенного пункта Северск уничтожено подразделение 25-й десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ). Также повреждения получили бронетранспортер, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица «Мста-Б».

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Более 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и автомобиль поражены на купянском направлении. Речь идет о разгроме 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Тимковка и Берестовое Харьковской области.

Свыше 30 украинских военнослужащих погибли в районах населенных пунктов Червоная Диброва (ЛНР) и Серебрянка. Таков результат работы российских войск при подавлении сил врага на краснолиманском направлении: поражение получили 80 и 95 десантно-штурмовые бригады ВСУ.

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На запорожском направлении враг потерял более 25 украинских военнослужащих 108-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Пречистовка и Новоселка (ДНР). Уничтожены самоходная гаубица «Акация», две гаубицы Д-20 и Д-30 и три автомобиля.

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На херсонском направлении разгромлена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-50.

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Напомним, всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены более 370 самолетов ВСУ — это уничтоженная воздушная армия, более 200 вертолетов и многое другое. По оценке военных, общий результат уже превосходит времена Великой Отечественной войны и все другие войны.

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Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России на Украине будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты её цели — защита мирных жителей от современных фашистов, которых олицетворяют собой киевские боевики. Активизация произошла на угледарском направлении, российские войска получили жёсткий приказ «На Запад», и он, по словам командира батальона «Восток» Ходаковского, исполняется.

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