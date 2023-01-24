Донецк, 24 января, 2023, 14:45 — ИА Регнум. При обстреле киевскими войсками населённого пункта Владимировка в Донецкой Народной Республике (ДНР) был ранен один мирный житель, в результате чего количество пострадавших увеличилось до трёх. Об этом 24 января сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«При обстреле Владимировки украинские боевики ранили мужчину. Количество пострадавших мирных жителей возросло до трёх человек», — говорится в сообщении.

При этом ранее в штабе теробороны ДНР сообщили о двух раненных в результате обстрела украинских нацистов мирных жительницах Владимировки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что населённый пункт Владимировка и город Горловка в ДНР подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны украинских нацистов.