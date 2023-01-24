Вашингтон, 24 января, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Остановить экспорт иранской нефти, в том числе в Китай, будут пытаться США, заявил американский спецпредставитель по Ирану Роберт Мэлли в интервью Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранская нефть

Напомнив, что в отношении Ирана и иранской нефти американские санкции продолжают действовать, Мэлли заявил, что Китай является основным заказчиком «незаконных иранских поставок».

«Соединённые Штаты сфокусированы на Китае, и это абсолютно правильное решение», — сказал Мэлли, отметив, что американцы ещё сильнее будут давить на Пекин в попытке отговорить его от импорта иранской нефти.