Киев, 24 января, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Предварительное расследование и экспертиза указывают на то, что причиной крушения вертолёта с руководством МВД Украины в Киевской области стала ошибка пилота. Об этом сообщает украинское издание «Страна. ua».

National Police of Ukraine. Место крушения вертолета в Броварах.

«По данным наших собеседников, пилот вертолёта летел слишком низко в условиях ограниченной видимости: в тот день был сильный туман, и слишком поздно заметил высотный дом», — сообщили журналисты, ссылаясь на сотрудников МВД.

Представители министерства также сообщили, что данный вариант полёта пилот выбрал не случайно, так как опасался ракетного удара с белорусской территории. В ходе полёта сработало радиоэлектронное подавление, влиявшее на навигацию, и пилот направил борт через Бровары, где не было освещения, а красные сигнальные огни на высотных домах не горели.

Напомним, в ходе крушения вертолёта в Броварах погибли все девять человек, находившиеся на борту, в том числе глава МВД Денис Монастырский. Вертолёт упал на детсад, из-за чего погибли 14 человек, в том числе один ребёнок, пострадали 25 человек, в том числе 11 детей.