Москва, 24 января, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов в ходе пленарного заседания 24 января рассказал о проблемах в реализации проекта Международной научной лунной станции (МНЛС).

Дмитрий Астахов/ РИА Новости Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Юрий Борисов

«Подобного рода проекты финансово затратны, во всем мире кооперируются, К сожалению, коллеги из США и Европы не очень хотят видеть нас партнерами <…>», — отметил гендир госкорпорации.

Также Борисов напомнил, что соглашение о создании МНЛС с Китайской Народной Республикой было подписано в 2022 году.

Ранее Юрий Борисов в ходе заседания предложил дружественным России странам создать спутниковые группировки.