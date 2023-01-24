Москва, 24 января, 2023, 14:30 — ИА Регнум. За время спецоперации по денацификации на Украине Вооружённые силы (ВС) РФ уничтожили в общей сложности 376 самолётов, 203 вертолёта и 2944 беспилотника киевских нацистов. Об этом 24 января рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Министерство обороны РФ/РИА Новости Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 376 самолётов, 203 вертолёта, 2944 беспилотных летательных аппарата, 402 зенитных ракетных комплекса, 7614 танков и других боевых бронированных машин», — сказал он.

Помимо этого, официальный представитель Минобороны добавил, что также российскими военными за это же время было уничтожено: 988 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3898 орудий полевой артиллерии и миномётов и 8159 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ уничтожили за сутки в ходе спецоперации десять беспилотников киевских нацистов.