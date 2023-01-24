Вашингтон, 24 января, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Политику сдерживания глобальной катастрофы ждёт провал. Такое мнение высказал американский предприниматель, основатель Microsoft Билл Гейтс, сообщает The Guardian.

Григорий Сысоев/РИА Новости Билл Гейтс

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Гейтс считает, что у человечества нет шансов остановить рост среднемировых температур на отметке 1,5 °C относительно доиндустриального уровня, как это прописано в Парижском соглашении. По его словам, наиболее вероятным является предел глобального потепления к середине века — 2,5 °C.

«Главное, максимально свести к минимуму потепление, ― отметил предприниматель. ― На данный момент оставаться ниже 2,5 °C было бы довольно фантастично. Я действительно думаю, что это возможно».

Основатель Microsoft уверен, что в борьбу с климатическим кризисом стоит вкладывать огромные средства, потому что со временем он будет становиться всё хуже и хуже. Гейтс также назвал ядерную энергию и термоядерный синтез очень многообещающими источниками энергии, так как они не зависят от погодных условий.

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«Даже если атомная энергетика добьётся успеха, нам всё равно потребуется 60-70% возобновляемых источников энергии. Я думаю, что мир недостаточно инвестирует в эти инновации, они могут иметь огромное значение», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество на полном ходу мчится в климатический ад. Он подчеркнул, что глобальная температура продолжает расти, а Земля приближается к переломному моменту, когда уже вспять повернуть климатический хаос не получится. Генсек уверен, что спасти ситуацию сможет заключение Пакта климатической солидарности, подписи под которым должны поставить все развитые и развивающиеся страны.