Москва, 24 января, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Призывы президента Украины Владимира Зеленского предоставить украинским военным всё более совершенное оружие свидетельствуют о панике в Киеве, пишет Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Автор статьи, опубликованной в Asia Times, Стивен Брайен, считает, что большая часть поставленного Западом вооружения направлена на то, чтобы остановить военные неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Украина как никогда близка к проигрышу», — говорится в статье Стивена Брайена.

Издание обратило внимание на то, что Владимир Зеленский арестовал своих политических оппонентов, заставил молчать неугодные ему СМИ. При этом автор статьи пишет, что это не защитит ни самого Зеленского, ни его коллег при победе России. В этом случае Соединенные Штаты сразу начнут настаивать на мирном урегулировании конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, требования главы киевского режима Владимира Зеленского о поставках оружия ВСУ вызывают возмущение у пользователей социальных сетей во Франции.

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