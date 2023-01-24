Харьков, Украина, 24 января, 2023, 14:20 — ИА Регнум. За последние сутки в ходе проведения специальной военной операции авиацией Воздушно-космических сил Российской Федерации в Харьковской области уничтожен один украинский зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1». Об этом 24 января в ходе брифинга сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны/РИА Новости Представитель Минобороны России Игорь Конашенков

Уточняется, что самоходная огневая установка была уничтожена в районе населенного пункта Пески-Радьковские Изюмского района Харьковской области.

В начале января Грузия отказалась вернуть Украине якобы подаренные зенитные ракетные комплексы «Бук».

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире программы «Соловьев Live» рассказал об успехах подразделений Вооруженных сил России на угледарском направлении.