Средства ПВО ВС России уничтожили за сутки десять беспилотников ВСУ
Минобороны: средства ПВО ВС России уничтожили за сутки десять беспилотников киевских боевиков
Москва, 24 января, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил (ВС) РФ уничтожили за сутки в ходе спецоперации десять беспилотников киевских нацистов. Об этом 24 января рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Средствами противовоздушной обороны сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Новочервоное, Золотаревка Луганской Народной Республики, Никольское Донецкой Народной Республики, Чубаревка, Терноватое, Михайловка Запорожской области, Крынки, Васильевка, Новая Каховка и Князе-Григоровка Херсонской области», — сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что в ходе наступления на донецком направлении войска Южного военного округа уничтожили до 50 боевиков ВСУ и реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град».