Москва, 24 января, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил (ВС) РФ уничтожили за сутки в ходе спецоперации десять беспилотников киевских нацистов. Об этом 24 января рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости Военнослужащий РФ на рабочем месте в машине боевого управления сил противовоздушной обороны (ПВО) России

«Средствами противовоздушной обороны сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Новочервоное, Золотаревка Луганской Народной Республики, Никольское Донецкой Народной Республики, Чубаревка, Терноватое, Михайловка Запорожской области, Крынки, Васильевка, Новая Каховка и Князе-Григоровка Херсонской области», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что в ходе наступления на донецком направлении войска Южного военного округа уничтожили до 50 боевиков ВСУ и реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град».