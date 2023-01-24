ВС РФ уничтожили М-777 и две РЛС ВСУ на краснолиманском направлении
Москва, 24 января, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли серьезные потери на краснолиманском направлении. Об этом 24 января в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, российские военные уничтожили свыше 30 украинских боевиков, пять боевых машин, артиллерийскую систему М-777 и две радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы американского производства AN/ТPQ-37.
Кроме того, огнем артиллерии Центрального военного округа (ЦВО) нанесено поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в населенных пунктах Червоная Диброва Луганской Народной Республики (ЛНР) и Серебрянка Донецкой Народной Республики (ДНР).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ показало кадры работы гаубиц, как российские артиллеристы продолжают успешно поражать цели противника в зоне СВО.