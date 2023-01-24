Москва, 24 января, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли серьезные потери на краснолиманском направлении. Об этом 24 января в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

По его словам, российские военные уничтожили свыше 30 украинских боевиков, пять боевых машин, артиллерийскую систему М-777 и две радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы американского производства AN/ТPQ-37.

Кроме того, огнем артиллерии Центрального военного округа (ЦВО) нанесено поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в населенных пунктах Червоная Диброва Луганской Народной Республики (ЛНР) и Серебрянка Донецкой Народной Республики (ДНР).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ показало кадры работы гаубиц, как российские артиллеристы продолжают успешно поражать цели противника в зоне СВО.