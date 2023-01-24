Москва, 24 января, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Артиллеристы Воздушно-десантных войск Вооружённых сил России, находящиеся под Херсоном, за последние сутки уничтожили произведённую в США радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Об этом 24 января сообщает пресс-служба Минобороны России.

army.mil AN/TPQ50-LMCR

«Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-50», — отметили в министерстве.

Кроме того, в Минобороны сообщили об успехах российской артиллерии, поразившей за сутки в общей сложности 64 артиллерийских подразделения противника, расположенные на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 102 районах.