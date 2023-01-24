Москва, 24 января, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Российские военнослужащие за минувшие сутки уничтожили более 40 киевских боевиков на купянском направлении. Авиация и артиллерия Западного военного округа нанесла эффективный удар по двум подразделениям — 14-й механизированной бригаде ВСУ и 103-й бригаде территориальной обороны в районах населенных пунктов Тимковка и Берестовое Харьковской области. Об этом в ходе брифинга 24 января сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Виктор Антонюк/ РИА Новости Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» Западной группировки войск РФ в Харьковской области

«Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и автомобиль», — говорится в сообщении.

Напомним, 21 января в МО РФ сообщили об уничтожении на купянском направлении более 35 боевиков ВСУ. Были также уничтожены боевая бронированная машина и два автомобиля. Днем ранее в сводке МО РФ сообщалось о ликвидации на этом направлении до 30 киевских националистов.