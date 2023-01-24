Москва, 24 января, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы России наносят ущерб живой силе ВСУ. За последние сутки потери понесла 108-я бригада территориальной обороны киевского режима. Об этом 24 января сообщили в Министерстве обороны России.

Евгений Биятов/РИА Новости Военнослужащие МО РФ производят наведение реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» на Запорожском направлении.

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Уточняется, что удар был нанесён на запорожском направлении.

«В результате огня артиллерии и активных действий подразделений Восточного военного округа за сутки уничтожено более 25 военнослужащих [киевского режима] в районах населённых пунктов Пречистовка и Новосёлка Донецкой Народной Республики», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

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Кроме того, киевская армия лишилась самоходной гаубицы «Акация», двух гаубиц Д-20 и Д-30 и трёх автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что новые механизированные бригады ВСУ формируются на территории Запорожской и Днепропетровской областей на фоне успехов российских сил. Среди них 23-я и 33-я механизированные бригады киевских боевиков.