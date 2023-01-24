Москва, 24 января, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о геномной регистрации, передает корреспондент ИА REGNUM 24 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Законопроектом предлагается существенно расширить категории лиц, подлежащих геномной регистрации», — сказал депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ), напомнив, что сейчас такой регистрации подлежат только осужденные по уголовным преступлениям.

Обязательной регистрации ДНК будут подлежать подозреваемые, обвиняемые и уже осужденные преступники, в том числе подвергнутые административному аресту граждане, следует из документа.

По аналогии с обязательным снятием отпечатков пальцев (дактилоскопией), правоохранительные органы и ФСИН будут в обязательном порядке регистрировать геномную информацию.

ДНК будут брать не только у осужденных и отбывающих наказание, но и у подозреваемых и обвиняемых в преступлениях, а также у подвергнутых административному аресту. То есть под закон попадут и автомобилисты — нарушители Правил дорожного движения (ПДД), а также нарушители законодательства о проведении митингов и демонстраций, отметил Куринный.

Законопроект был доработан ко второму чтению. В частности, прописаны правила уничтожения геномной информации.