Госдума расширяет геномную регистрацию на нарушителей ПДД
Госдума расширяет геномную регистрацию на нарушителей ПДД и нарушителей закона о митингах
Москва, 24 января, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о геномной регистрации, передает корреспондент ИА REGNUM 24 января.
«Законопроектом предлагается существенно расширить категории лиц, подлежащих геномной регистрации», — сказал депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ), напомнив, что сейчас такой регистрации подлежат только осужденные по уголовным преступлениям.
Обязательной регистрации ДНК будут подлежать подозреваемые, обвиняемые и уже осужденные преступники, в том числе подвергнутые административному аресту граждане, следует из документа.
По аналогии с обязательным снятием отпечатков пальцев (дактилоскопией), правоохранительные органы и ФСИН будут в обязательном порядке регистрировать геномную информацию.
ДНК будут брать не только у осужденных и отбывающих наказание, но и у подозреваемых и обвиняемых в преступлениях, а также у подвергнутых административному аресту. То есть под закон попадут и автомобилисты — нарушители Правил дорожного движения (ПДД), а также нарушители законодательства о проведении митингов и демонстраций, отметил Куринный.
Законопроект был доработан ко второму чтению. В частности, прописаны правила уничтожения геномной информации.